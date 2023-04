Ein weiteres großes Problem ist die Produktionsweise von Antibiotika in Ländern wie Indien und China. Axel Brakhage vom Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie in Jena, erklärt es so: "Ein Antibiotikum wird über Fermentation hergestellt. Vereinfacht gesagt: Pilze werden in großen Kesseln angesetzt, in denen sie wachsen. Doch zur Antibiotika-Gewinnung wird nur ein kleiner Teiler dieser Pilze genutzt. Der Rest wird entsorgt, kommt irgendwo aufs Feld oder in Gräben. Aber da ist noch ganz viel Antibiotikum drin."



Dadurch erzeuge man Resistenzen dann auch in diesen Ländern, weil nicht sachgerecht produziert werde. "Und wir fahren dann dort als Urlauber hin und bringen die Resistenzen mit zurück nach Deutschland", so der Wissenschaftler. Antibiotikaresistenzen sind also ein komplexes Zusammenspiel vieler Faktoren, die zu weltweiten Problemen führen und Mediziner vor immer größere Herausforderungen stellen.