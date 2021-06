Antisemitismus prägte 2020 den Alltag von Juden in Deutschland. Dies machen Befragungen innerhalb jüdischer Communities deutlich, die der Bundesverband RIAS (bzw. dessen Vorgängerprojekt) in mittlerweile acht Bundesländern durchgeführt hat. Trotz dieser Zusammenarbeit auf einer gemeinsamen Grundlage sind die Daten aus den einzelnen Bundesländern nicht in jedem Fall miteinander vergleichbar. So erfolgte beispielsweise ein Abgleich mit polizeilichen Statistiken für 2020 lediglich in Berlin und Brandenburg.



Trotz der unterschiedlichen Ausgangslagen und Arbeitsstände in einzelnen Bundesländern können Aussagen über allgemeine Tendenzen und regionale Spezifika antisemitischer Vorfälle in den vier Bundesländern mit Meldestellen (Bayern, Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein) getroffen werden. In den restlichen zwölf Bundesländern sind die Daten für 2020 nur beschränkt aussagekräftig, da es hier noch keine eigenständigen Meldestellen gab. Es ist daher von einer großen Dunkelziffer auszugehen. Zudem kann der Bundesverband RIAS nur bekannt gewordene antisemitische Vorfälle nach seinen Kriterien auswerten und dokumentieren. Er kann beispielsweise nichts darüber sagen, wie viele Menschen in Deutschland antisemitisch denken.