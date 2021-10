Genau vor zwei Jahren versuchte ein schwer bewaffneter Rechtsextremer, am jüdischen Feiertag Jom Kippur in die Synagoge in Halle einzudringen. Er scheiterte und ermordete stattdessen zwei Menschen unmittelbar vor den Toren der Synagoge. Mehr als 50 Menschen befanden sich zum Tatzeitpunkt in der Synagoge - der antisemitisch und rassistisch motivierte Anschlag hätte der schlimmste nach der Shoah werden können. Der Anschlag in Halle reiht sich ein in die lange Liste antisemitischer Gewalttaten seit 1945 in Deutschland.