Shapira-Prozess: Angeklagter bestreitet antisemitisches Motiv

Der Angeklagte räumte am ersten Prozesstag vor dem Amtsgericht Tiergarten seinen Angriff weitgehend ein. Der angeklagte Ex-Kommilitone gestand die Gewalt, bat um Vergebung und bot Shapira Schmerzensgeld an. Den Vorwurf eines antisemitischen Motivs für die Tat wies der 24-Jährige zurück.

Im Februar 2024 soll der Angeklagte Shapira attackiert und so schwer verletzt haben, dass er ins Krankenhaus musste. Ihm wird nun gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass antisemitische Motive der Grund für den Angriff auf Shapira waren. Aus ihrer Sicht steht die Tat im Kontext mit der aufgeheizten Stimmung an der Freien Universität (FU) nach dem Terroranschlag der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023.

Angeklagter: "Es tut mir sehr leid"

Angeklagter und Opfer waren sich im Februar 2024 in einer Bar in Berlin-Mitte begegnet, wie der 24-Jährige vor Gericht angab. Als Shapira das Lokal verlassen habe, sei er ihm gefolgt. Nach Angaben des Angeklagten hielt er Shapira dessen Agieren in einer Whatsapp-Gruppe von Studierenden der FU vor und dass dieser propalästinensische Plakate an der FU abgerissen habe.