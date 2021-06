Der Gründer des Sicherheitssoftware-Herstellers McAfee, John McAfee, ist tot in seiner Gefängniszelle in Barcelona aufgefunden worden. Das katalanische Justizministerium bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der Zeitung "El Mundo". Möglicherweise handle es sich um Selbstmord, hieß es in einer Erklärung.