Wie sich ein Unternehmen in einer Krise schlägt, wirkt sich laut aktuellem AOK-Fehlzeitenreport auf die Gesundheit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Beschäftigte, die der Resilienz - also der wahrgenommenen Widerstandsfähigkeit - ihrer Firma gute Noten geben, waren innerhalb eines Jahres im Durchschnitt an 7,7 Tagen krankgeschrieben, wie aus dem am Dienstag in Berlin vorgestellten Report hervorgeht.