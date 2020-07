Sie tauchen rasend schnell - mit bis zu 40 Kilometer pro Sekunde - in die Erdatmosphäre ein und verglühen. Der Sternschnuppenstrom der Aquariden ist von heute an für mehrere Wochen bis Mitte August am Nachthimmel zu beobachten.



"Das prognostizierte Maximum soll dieses Jahr in der Nacht vom 28. auf den 29. Juli eintreten", teilte die Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland mit, machte allerdings keine Hoffnung auf ein Spektakel verglühender Himmelskörper.