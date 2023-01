Das geplatzte Großaquarium nennt sich Aquadom und steht in einem Gebäudekomplex nahe dem Alexanderplatz, in dem sich neben einem Hotel des Unternehmens Radisson mit 427 Zimmern unter anderem auch ein Museum sowie Geschäfte befinden. Das Meerwasseraquarium, durch das ein Fahrstuhl führt, befindet sich dabei im innenhofartigen überdachten Foyer des Gebäudes und ist von Fenstern innenliegender Hotelzimmer aus zu sehen. Konzipiert wurde das Aquadom laut Betreibern als 14 Meter hohe Wassersäule und weltweit größtes freistehendes Aquarium in zylindrischer Form. In ihm lebten zuletzt rund 1.500 tropische Fische in einem echten Korallenriff.



Die Gesamthöhe der Konstruktion liegt bei 25 Metern. Gefüllt war sie mit einer Million Litern Salzwasser, das auf eine Temperatur von 26 Grad Celsius geheizt war. Der Aquadom galt bis zum Unglück als Magnet für Touristen. Betreiber ist das Unternehmen Union Invest, dem der gesamte Gebäudekomplex namens DomAquarée gehört. Es ist zugleich verbunden mit der ebenfalls in dem Gebäude untergebrachten Aquariengroßausstellung Sea Life Berlin mit weiteren mehr als 30 Becken. Der Fahrstuhl für Besucher des Aquadoms durch das Innere des Tanks wurde 2003 eingeweiht und war ab 2019 für eine großangelegte Generalüberholung geschlossen. Die Fische kamen so lange in anderen Becken der benachbarten Aquarienausstellung unter. Erst nach dem Ende der Corona-Beschränkungen wurde der Aquadom in diesem Juni wiedereröffnet.

Bildquelle: dpa