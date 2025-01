SD-Abschaltung am 7. Januar: ARD und Dritte nur noch in HD-Qualität

Am Dienstag, 7. Januar, beendet die ARD die Verbreitung ihrer Fernsehprogramme in SD. Das Erste und die dritten Programme der ARD-Landesrundfunkanstalten lassen sich dann nur noch in der höheren HD-Bildqualität über Satellit empfangen. Die ZDF-Programme, 3sat und der Kinderkanal KiKA schalten am 18. November das SD-Signal ab.