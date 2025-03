Beispiellose Regenfälle in Argentinien: Mindestens 16 Tote

Heftige Regenfälle und Überschwemmungen haben die Stadt Bahía Blanca an der Küste Argentiniens heimgesucht und mindestens 16 Menschen in den Tod gerissen.

Die beispiellosen Regenfälle setzten Straßen und Gebäude in der Hafenstadt südlich von Buenos Aires unter Wasser und zwangen hunderte Menschen zum Verlassen ihrer Häuser, wie die Behörden am Sonntag mitteilten.

Krankenhaus musste evakuiert werden

Der Sicherheitsminister der Provinz Buenos Aires, Javier Alonso, sagte dem Lokalsender Radio Mitre, bei der Suche nach den Mädchen seien auch Taucher im Einsatz, da das Wasser in dem Gebiet in Bahía Blanca immer noch einen Meter hoch stehe.

Das José-Penna-Krankenhaus der 350.000-Einwohner-Stadt wurde überflutet und musste evakuiert werden. In Aufnahmen in Online-Netzwerken waren Krankenschwestern und Pfleger zu sehen, die Babys in Sicherheit brachten. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden mehr als 1.200 Menschen evakuiert.

Binnen Stunden so viel Regen wie sonst in einem Jahr

Die heftigen Regenfälle hatten am Freitagmorgen begonnen. Der regionale Sicherheitsminister Alonso sagte, binnen acht Stunden sei in Bahía Blanca so viel Regen gefallen wie sonst in einem Jahr.