Ariane 6 nach Abbruch ins Weltall gestartet

Drei Tage nach einem ganz kurzfristig abgesagten Start von Ariane 6 ist am Donnerstag das Abheben der neuen europäischen Trägerrakete geglückt. Livebilder zeigten, wie die Lastenrakete vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana zu ihrem ersten kommerziellen Flug abhob. Von dort sollte sie zu einem militärischen Aufklärungssatelliten ins All gebracht werden. Am Montag war der Start wegen einer "Anomalie am Boden" abgebrochen worden.