Britische Klimaforscher haben in einer neuen Studie vor einer dramatischen Eisschmelze in der Arktis gewarnt. Die Meereis-Dicke in den Küstenregionen der Arktis nehme um 70 bis hundert Prozent schneller ab als allgemein vermutet, heißt es in der im Fachmagazin "The Cryosphere" veröffentlichten Studie.