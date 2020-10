... erforscht seit Jahrzehnten wirtschaftliche, soziale und politische Ungleichheit in Deutschland. Bis 2016 lehrte der Politikwissenschaftler als Professor an der Universität Köln. Das Problem wachsender Ungleichheit bezeichnet Butterwegge als „das Kardinalproblem unserer Gesellschaft, wenn nicht der gesamten Menschheit“. Der 69-Jährige ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen zum Thema „Armut und soziale Ungleichheit“. Zuletzt veröffentlichte er das Buch "Ungleichheit in der Klassengesellschaft".

Bildquelle: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild