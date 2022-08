Heike, die sich ebenfalls an der Protestaktion in Köln beteiligt, ruft: "Ich bin wahnsinnig wütend." Sie bezieht Grundsicherung. Ein Hirninfarkt hat sie vor Jahren erwerbsunfähig gemacht. Ihre Sorge vor den hohen Stromkosten ist groß: "Ich habe ja jetzt schon eine Strompauschale von knapp 60 Euro." In der Grundsicherung steht ihr aber nur eine Pauschale in Höhe von 36 Euro zu – das stünde bereits jetzt nicht in Verhältnis zueinander.