Früher hat Marty denselben Weg entlang der Rakete zurückgelegt, aber mit einem Aufzug. Nach oben. Da stand sie dort, und er hat in 110 Meter Höhe am Service Modul oder an den anderen Raketenteilen zu arbeiten. Er arbeitete im Raketenmontagegebäude des Kennedy-Space-Centers, in dem auch die Artemis-Rakete gebaut wurde. Das Gebäude ist so hoch wie der Kölner Dom.