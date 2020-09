Auch Johannes Fritz kämpft gegen das Artensterben. Dafür setzt sich der Verhaltensbiologe ans Steuer eines Ultraleichtflugzeugs. So zeigen er und sein Team jungen Waldrappen den Weg in ihr Winterquartier. Normalerweise lernen die Zugvögel die Route von ihren Eltern. Doch weil die Art in freier Wildbahn ausgestorben ist, müssen menschliche Ziehmütter diese Aufgabe übernehmen.