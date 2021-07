Im Herbst ‎‎2017 stattete das Team 37 Weiße Haie mit GPS-Sendern aus. Diese verrieten nun, dass die ‎Männchen bis zu 120-mal am Tag auf- und abtauchten - also etwa alle zwölf Minuten. Dabei ‎tauchten die Tiere bis zu 430 Meter tief. Die Weibchen hingegen tauchten tagsüber in tiefere ‎Gewässer ab und kamen nur nachts an die Oberfläche.