Was gegen Arthrose hilft : Blutegel und Kohlwickel statt OP

"Warum dieser Effekt so lange anhält, wissen wir noch nicht, aber für uns ist die Blutegel-Therapie eine Win-Win-Situation", so Andreas Michalsen, Professor für Naturheilkunde und Chefarzt am Immanuel-Krankenhaus. "Die Egel saugen was raus und geben gleichzeitig was rein, was bei Arthrose hilft."