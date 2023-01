Ein Asteroid von der Größe eines Lastwagens kommt der Erde in der Nacht zum Freitag so nah wie bisher kaum ein anderer Himmelskörper. Der Asteroid "2023 BU", der erst kürzlich von einem Amateur-Sternengucker entdeckt worden war, wird laut US-Raumfahrtbehörde Nasa am Freitag um 1:27 Uhr an der Südspitze von Südamerika in gerade einmal rund 3.600 Kilometern Entfernung an unserem Planeten vorbeirauschen.