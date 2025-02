Asteroiden-Einschlag: ESA stuft Risiko für 2024 YR4 herunter

Die Europäische Weltraumagentur ESA gibt Entwarnung: Das Risiko einer Kollision des Asteroiden 2024 YR4 mit der Erde in gut sieben Jahren liege nur noch bei 0,001 Prozent, erklärten die europäischen Forscher am Dienstag. Es sei davon auszugehen, dass der Asteroid einfach an der Erde vorbeirausche.