Maurer und seine Crew-Mitglieder durften sich ihr Essen zusammenstellen. Was an Weihnachten und bei Maurers 52. Geburtstag am 18. März auf dem Tisch kommt, steht bereits fest. Den Astronauten erwartet ein Stück saarländischer Traditionsküche: ein Rehragout an Speckrahmwirsing und "Hoorische", längliche Klöße - alles schon in Dosen verpackt. Und zum Nachtisch könnte es Joghurt geben - den will Maurer nämlich gerne selbst im Weltraum herstellen.