Gemeinsam mit seinen drei US-Kollegen ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer nach über 20 Stunden Flugzeit an der Internationalen Raumstation eingetroffen. Die Kapsel des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX dockte am Freitagmorgen an der ISS an. Die Crew soll bis zum Frühjahr im All bleiben.