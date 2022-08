"Mein größter Traum" : Astronaut Maurer will zum Mond

Zum anderen gebe es in den Polregionen des Mondes bis zu drei Kilometer tiefe Krater, in die noch nie Sonnenlicht geschienen habe. Am Fuße dieser "kältesten Stellen in unserem Sonnensystem" befinde sich Eis, das irgendwann von Kometen oder Asteroiden auf den Mond gekommen sei - so wie vermutlich auch das Wasser auf die Erde gelangt sei.