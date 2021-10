Matthias Maurer: Ich befinde mich momentan noch in meiner Wohnung in Houston. Ich bin gerade in Quarantäne, weil wir ja nur gesunde Astronauten ins Weltall schicken möchten. Die Quarantäne ist unabhängig von Corona, das ist schon immer so gewesen. Man kann ja auch eine Grippe bekommen oder eine einfache Erkältung, aber es ist besonders jetzt in Zeiten einer Pandemie wichtig.