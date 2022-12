Deutlich mehr Anträge auf Asyl in Deutschland

Wie die Zeitung weiter berichtet, hat Italien eine zentrale Regelung des EU-Asylsystems ausgesetzt. Sie sieht vor, unerlaubt weiterreisende Asylbewerber wieder in den zuständigen Staat zurückzubringen. Die neue, rechte Regierung Italiens schrieb am 5. Dezember in einem der Zeitung vorliegenden Brief an die übrigen EU-Staaten: "Aus plötzlich aufgetauchten technischen Gründen, die mit fehlenden Aufnahmekapazitäten zusammenhängen" würden "Überstellungen nach Italien ab morgen zeitlich befristet storniert".