Ungewöhnlich viele Schulkinder leiden an Atemwegsinfektionen

Ungewöhnlich viele Schulkinder in Deutschland sind krank. Bei Kindern im Alter von fünf bis 14 Jahren leidet fast jedes sechste Kind (rund 17.180 von 100.000) an einer akuten Atemwegserkrankung.

Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es zum gleichen Zeitraum nur 13.810 pro 100.000, also etwa jedes siebte Kind. Die Zahl der schwer verlaufenden Fälle hat sich laut RKI bei Schulkindern zuletzt deutlich erhöht. Seit dem Jahreswechsel habe sie sich mehr als verdreifacht und liege aktuell deutlich höher als in den Grippewellen der Vorsaisons. Ein Großteil der Kinder (70 Prozent), die ins Krankenhaus kamen, wurden wegen einer Grippe-Diagnose eingewiesen.

Zahel der Arztbesuche deutlich gestiegen

Der hohe Krankenstand macht sich auch an den Schulen bemerkbar. "In jeder Klasse fehlen im Schnitt zwei bis drei Schüler", sagte Stefan Düll, Gymnasialschulleiter in Neusäß bei Augsburg und Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Auch deutschlandweit berichteten viele Schulen von einer erhöhten Zahl an Grippefällen.