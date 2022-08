Die Inspektion des umkämpften Atomkraftwerks (AKW) in Saporischschja könnte bald beginnen. Experten der internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sind aus Kiew in die Südukraine gestartet. Vor ihnen liegt allerdings noch ein gefährlicher Weg zum dortigen AKW. "Wir werden ein paar Tage dort verbringen", kündigte IAEA-Chef und Missionsleiter Rafael Grossi vor der Abfahrt in Kiew an. Die Gruppe von Grossi und 13 Experten sei dazu da, die Situation "so weit zu stabilisieren, wie wir können".