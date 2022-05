Angst vor Atomkrieg : Das Geschäft mit den privaten Bunkern

Die Baden-Württembergerin will anonym bleiben, daher nennen wir nicht ihren ganzen Namen - für eine ZDFzoom-Doku zum Zivilschutz in Deutschland spricht sie aber über ihre Beweggründe. Rena sieht sich als linksliberal, ist für Waffenlieferungen an die Ukraine. Mit Verschwörungsmythen will sie nichts anfangen. Sie hat sich ausgiebig informiert. Was ihr Angst macht?