Seit die Schweiz die Region an der deutschen Grenze vor Jahren als geologisch beste für ein Atommüll-Endlager auserkoren hat, gehen in Deutschland die Wogen hoch. Eine Gemeinderätin erzürnte sich 2016 in einer Sitzung in Hohentengen: "Die Schweiz beschließt, ihren radioaktiven Müll in der Schweiz zu belassen, und setzt ihn uns Nachbarn fast vor die Füße."