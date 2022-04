Wie riskant die überirdische Lagerung radioaktiven Abfalls ist, hat der Krieg in der Ukraine deutlich gemacht. Das bestärkt die Schweiz in dem Vorhaben, ihren Atommüll tief in der Erde in Tongestein zu entsorgen - nahe der deutschen Grenze. Im Labor Mont Terri in der Nähe von Saint-Ursanne im Kanton Jura wird diese Art der Endlagerung erforscht.