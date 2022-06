Zusätzliche Sicherheitskriterien kommen ins Spiel, bei denen die geowissenschaftliche und technische Fachwelt fleißig mitmischt. Mit der Zeit werden die Untersuchungen immer detaillierter, bis am Ende der sicherste Standort in Deutschland gefunden ist. Möglicherweise liegt der ganz in Ihrer Nähe. Doch lassen Sie sich für diesen Fall bitte auf ein Gedankenspiel ein: Würden Sie sich sicherer fühlen, wenn ein hungriger Löwe im Nachbardorf in einem Pappkarton hockt oder wenn er in einem massiven Käfig auf Ihrem Grundstück sitzt?