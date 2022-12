"Vater der Atombombe" : USA rehabilitieren Robert Oppenheimer

Oppenheimers Haltung zum Bau von Massenvernichtungswaffen ist immer wieder kontrovers diskutiert worden, unter anderem in Robert Jungks "Heller als tausend Sonnen" und Heinar Kipphardts "In der Sache J. Robert Oppenheimer". Im kommenden Sommer soll eine Verfilmung der Oppenheimer-Biografie "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" von Kai Bird und Martin Sherwin in die Kinos kommen. Unter der Regie von Christopher Nolan übernahm Cillian Murphy die Hauptrolle.