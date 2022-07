Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums kündigte am Mittwoch in der "Süddeutschen Zeitung" neue Entschädigungszahlungen an. Es sei entschieden worden, "die gravierenden Folgen für die Hinterbliebenen der Opfer in immaterieller und in materieller Hinsicht erneut zu artikulieren". Dies sei das Ergebnis einer "Neubewertung" des Olympia-Attentats und seiner Folgen durch die Bundesregierung "in den vergangenen Wochen".