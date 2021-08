Gemeinsam mit dem Host, Psychologe Dr. Leon Windscheid, geht es um Lösungen: In der ersten Folge “Auf der Couch” diskutiert Carla Reemtsma, 23, Umweltaktivistin und Pressesprecherin von Fridays for Future in Deutschland, mit dem liberal-konservativen Journalist und Kolumnist Jan Fleischhauer, über den Klimaschutz - und wagen einen Annäherungsversuch mit psychologischen Methoden, die für Familientherapie, Paartherapie, Coaching entwickelt wurden.