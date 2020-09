Papst Franziskus segnet einen leeren Petersplatz.

Quelle: Evandro Inetti/ZUMA Wire/dpa

Wegen der Corona-Krise hat der Vatikan eine Reise von Papst Franziskus nach Malta abgesagt. Der Besuch werde auf unbestimmte Zeit verschoben, teilte Vatikansprecher Matteo Bruni mit. Die für den 31. Mai geplante Visite in dem Mittelmeerstaat war die bislang einzige angekündigte Papstreise in diesem Jahr.



Sie war erst Mitte Februar offiziell angekündigt worden. Die vorläufige Absage erfolge "wegen der augenblicklichen Weltlage und in Abstimmung mit der örtlichen Kirche", so Bruni.