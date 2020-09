Unser Anliegen ist eine intensive gesellschaftliche Auseinandersetzung darüber, wie wir in Zukunft leben wollen und leben können. Wir werden neu bewerten müssen, was Lebensqualität ausmacht, was wir brauchen und worauf wir verzichten können. Im Grunde stehen wir vor einer tiefgreifenden kulturellen Veränderung. Die Frage ist dabei letztlich nicht, ob wir unsere Lebensweise ändern werden. Wir werden das tun - ob wir wollen oder nicht. Die Frage ist nur, ob wir nötige Änderungen endlich selbst in die Wege leiten, um so viel Handlungsspielraum wie möglich zu erhalten - oder ob wir weitermachen wie bisher und uns Veränderungen durch äußere Umstände aufgezwungen werden.