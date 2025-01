Eva Umlauf: "Auschwitz ist der größte Friedhof der Welt"

Eva Umlauf ist Überlebende. Zwei Jahre alt war sie, als das Konzentrationslager in Auschwitz befreit wurde. Heute, genau 80 Jahre später, kehrt sie an den Ort der Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes zurück. Mehr als eine Million Menschen sind dort im Zuge des Zweiten Weltkrieges ermordet worden. Die allermeisten starben in den Gaskammern.