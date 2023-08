"Jedes einzelne Baby ist so wertvoll", sagte die Geschäftsführerin der Organisation Aussie Ark, Liz Gabriel. "Und dieses Junge und was es repräsentiert, ist etwas ganz Besonderes für uns alle, die wir uns seit so vielen Jahren für die Rettung der Art einsetzen." In Anlehnung an das Wort "milestone" wurde das niedliche Joey (Jungtier) auf den Namen Milo getauft.