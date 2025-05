Nach den schweren Überschwemmungen im Südosten Australiens sind tausende Menschen weiter von der Stromversorgung abgeschnitten. Bis zu 10.000 Gebäude wurden im Bundesstaat New South Wales durch die Überschwemmungen beschädigt, wie die Behörden am Samstag mitteilten. In Taree wurde die Leiche eines Mannes geborgen. Die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Überschwemmungen erhöhte sich damit auf fünf.

In Australien haben heftige Regenfälle Überschwemmungen ausgelöst. Mehr als 48.000 Einwohner sind in Regionen an der Ostküste von der Außenwelt abgeschnitten.

Australiens Regierungschef: Lage weiter schwierig

Ganze Ortschaften in New South Wales überschwemmt

Im Norden des Bundesstaates New South Wales an der australischen Ostküste war binnen drei Tagen so viel Regen gefallen wie normalerweise in einem halben Jahr. Flüsse traten über die Ufer und überschwemmten ganze Ortschaften. Menschen retteten sich auf die Dächer ihrer Autos und Häuser. Retter mussten mehr als 600 Menschen in Sicherheit bringen. Am Freitag kehrten die ersten Bewohnerinnen und Bewohner in ihre verwüsteten Häuser zurück.