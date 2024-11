Die meisten deutschen Auswanderer zogen 2023 in die Schweiz , nach Österreich und in die USA . Die Türkei liegt auf Platz sechs. Erlinghagen betont: "Deutsche mit Migrationshintergrund gehen nicht vorzugsweise in das Herkunftsland ihrer Eltern - sie sind einfach nur prinzipiell mobiler als Deutsche ohne Mobilitätshintergrund."