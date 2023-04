Meine Umwelt nehme ich ungefiltert wahr und bin häufig überfordert von der Vielzahl an Sinnesreizen, die auf mich einströmen. Denn ich empfinde vieles intensiver als andere Menschen: Geräusche, Gerüche, Licht. Meinem Gehirn bleibt kein noch so kleines Detail verborgen und es macht dabei keinen Unterschied, ob sich etwas direkt in meiner Nähe oder viele Meter weiter entfernt abspielt. Es kommt alles in gleicher Intensität bei mir an.