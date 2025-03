Führerschein: Fast jeder Zweite fällt durch Theorieprüfung

Immer mehr Menschen rasseln durch die Führerscheinprüfung. Im Vergleich zu 2015 stieg der Anteil der Durchgefallenen im theoretischen und praktischen Prüfungsteil deutlich an. 04.03.2025 | 1:28 min

Fast jeder Zweite fällt durch die Theorieprüfung für den Auto-Führerschein. Mit einer Durchfall-Quote von 45 Prozent der Fahrschüler lag der Wert im vergangenen Jahr auf demselben hohen Niveau wie 2023 (46 Prozent), wie aus Daten des Tüv-Verbands hervorgeht.

Den unrühmlichen Spitzenplatz der Bundesländer teilen sich Berlin und Sachsen-Anhalt . Hier war jede zweite Theorieprüfung fürs Auto erfolglos. Dabei verbesserte sich die Bundeshauptstadt bei der Durchfall-Quote immerhin von 52 auf 50 Prozent.

Erstmals zwei Millionen Theorieprüfungen im Jahr 2024

Die bundesweit 1,59 Millionen Theorieprüfungen in den Klassen B und B17 (Führerschein mit 17) waren dem Tüv-Verband zufolge so viele wie nie. Die Quote der Durchfaller ist in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen. 2015 lag sie noch bei 35 Prozent.

Auch über alle Führerschein-Klassen hinweg gab es 2024 einen Spitzenwert von erstmals mehr als zwei Millionen Theorieprüfungen - ein leichtes Plus von 1,7 Prozent. Hier rasselten 41 Prozent (2023: 42) durch den Test.

Viele Fahrschüler scheitern mehrfach

"Die aktuelle Statistik zeigt, dass auch mehrfaches Scheitern keine Seltenheit ist", teilte der Tüv-Verband mit. Zwei von fünf Theorieprüfungen fürs Auto waren im vergangenen Jahr ein Wiederholungsversuch. Richard Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug und Mobilität, erklärt:

Jeder gescheiterte Versuch steigert die mentale Belastung der Betroffenen und führt zu weiteren Kosten. „ Richard Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug und Mobilität beim Tüv-Verband

Immerhin: Nach dem dritten Versuch haben demnach 91 Prozent der Bewerber die Theorieprüfung, nach dem vierten sind es 96 Prozent bestanden.

Kosten für Führerschein deutlich gestiegen

Dass das Scheitern teuer ist, zeigt ein Blick auf die zuletzt deutlich gestiegenen Kosten für einen Führerschein. Pauschale Preise gibt es zwar wegen des unterschiedlichen Schulungsaufwands nicht und die Fahrschulen können die Preise für Fahrstunden oder Unterricht selbst festlegen. Dem ADAC zufolge kostete ein Auto-Führerschein zuletzt aber zwischen 2.500 und 4.400 Euro.

Die Preise stiegen zuletzt deutlich schneller als die allgemeine Inflation . Die größte Differenz gab es im Corona-Jahr 2021, als der Führerschein um 9,6 Prozent kostspieliger wurde - bei einer allgemeinen Preisentwicklung von 3,1 Prozent, wie aus Daten des Statistischen Bundesamts hervorgeht.

Tüv-Verband fordert von Fahrschulen Lernstandstests

Der Tüv-Verband fordert unter anderem elektronische Lernstandskontrollen in den Fahrschulen, um die Quote der Durchfaller zu reduzieren. So könne man sicherstellen, dass Fahrschüler erst dann eine Prüfung antreten, "wenn sie nachweislich ausreichend vorbereitet sind", sagte Goebel.

An der praktischen Prüfung scheitern deutlich weniger Fahrschüler. In der Klasse B waren es wie in den Vorjahren 37 Prozent der Fahrschüler. Über alle Klassen hinweg lag die Quote bei knapp 1,8 Millionen Fahrprüfungen bei 41 Prozent (2023: 42 Prozent).

Bei Theorieprüfung wird tausendfach betrogen

"Ergaunern sich die Fahrschüler ihren Prüfungserfolg und verfügen nicht über die entsprechenden Kenntnisse im Straßenverkehr, birgt das ein erhebliches Risiko für die Sicherheit anderer", sagte Goebelt. Häufig werden Hilfsmittel wie Spickzettel oder unerlaubte Technik, etwa ein Knopf im Ohr - eingesetzt. In jedem vierten Fall gibt sich jemand als der eigentliche Prüfling aus, um für ihn die Prüfung abzulegen.

Dem Verband zufolge ist es besonders alarmierend, dass 58 Prozent der Täuschenden professionell agieren. Mit Ausnahme der strafrechtlich relevanten Stellvertreter-Täuschung werde Betrug jedoch weder als Straftat noch als Ordnungswidrigkeit geahndet. Goebelt fordert, dass die Fahrerlaubnisbehörden den rechtlichen Rahmen konsequent ausschöpfen sollten.

