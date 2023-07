In Schweden gibt es HVO bereits seit Jahren. Dort hat der Kraftstoff dennoch lediglich einen Marktanteil von 3,5 Prozent - trotz der erhofften Klimawirkung. Pures HVO richte sich mehr an Unternehmen als an normale Autofahrer*innen, erklärt die Schwedische Energieagentur auf Anfrage. Denn HVO ist teuer: Ein Liter kostet in Schweden rund 50 Cent mehr als normaler Diesel. Auch in Deutschland werde HVO immer teurer als fossiler Diesel bleiben, glaubt Experte Andreas Menne.