Oliver Reidegeld vom ADAC rät, das E-Auto nach Möglichkeit in Garage oder Tiefgarage zu parken und dort auch zu laden. "Wenn das nicht der Fall ist, sollte man das Fahrzeug schon im Stand vorheizen, wenn es noch an der Wallbox hängt. So geht der Verbrauch dann nicht auf den Akku, sondern er hängt am Stromnetz. So ist das Auto, wenn ich morgens einsteige, auch noch schön vorgeheizt."



Generell gilt: Je kälter der Akku ist, desto länger benötigt er auch zum Aufladen. Man sollte also im Winter etwas mehr Zeit einplanen und nach Möglichkeit Kurzstrecken vermeiden. Und immer einen kleinen Puffer in Sachen Akkustand verbleiben lassen!