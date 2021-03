Mit dem Preis für das beste Buch eines Dokumentarfilms wurde "The Dissident" über den Mord am saudischen Journalisten Jamal Khashoggi ausgezeichnet. In den Serienkategorien gewannen "The Crown" - eine Netflix-Produktion über das britische Königshaus - und die warmherzige Fußballreihe "Ted Lasso" die Preise als beste Drama- und beste Comedy-Serie.