In einem wiederbelebten Nebenarm der Donau bei Neuburg haben Biologen 37 Fischarten identifiziert, mehr als in der Donau selbst. Auch die Pflanzenwelt ist hier vielfältiger als in anderen Wäldern. Sie sind das Spezialgebiet von Ökologin Barbara Stammel von der Katholischen Universität Eichstätt. Die stellvertretende Leiterin des Aueninstituts dokumentiert die Entwicklung an dem Nebenarm seit seiner Wiederanbindung an die Donau im Jahr 2011.