Gehäufte Handfehlbildungen : Das Rätsel der "Babys ohne Hand"

Die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlbildung von Händen und Armen bei Neugeborenen liegt bei 1:1.000. Umso mehr waren Eltern und Experten alarmiert, als es 2019 in Gelsenkirchen in einer Klinik in einem kurzen Zeitraum zu einer Häufung kommt. Im Fall der drei Kinder leitete das Gesundheitsministerium in NRW eine Untersuchung ein. Die Behörde fragte die Häufigkeit von Handfehlbildungen in den Jahren 2017, 2018 und 2019 ab. Dabei ist jedoch laut der Ärztezeitung keine signifikante Häufung erkennbar.