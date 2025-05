Im Jahr 2024: Das sind die beliebtesten Baby-Vornamen

Sophia und Noah halten sich weiter an der Spitze: Auch 2024 waren sie die am häufigsten vergebenen Vornamen, so die Gesellschaft für deutsche Sprache.

Die Namen Sophia und Noah sind immer noch beliebt. Quelle: dpa

Sophia und Noah bleiben deutschlandweit Spitzenreiter auf der Liste der beliebtesten Babynamen. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) für das Jahr 2024 hervor. Bereits 2023 hatten frischgebackene Eltern diese Erstnamen am häufigsten vergeben. "Die anhaltende Beliebtheit dieser Vornamen liegt - glaube ich - in erster Linie im Klang", erklärte GfdS-Geschäftsführerin Andrea Ewels in Wiesbaden.

Weiche und einfache Namen laut Expertin beliebt

Eltern wählten Namen, die als schön und angenehm empfunden werden - weich klingende Namen mit vokalischen Endungen wie Noah, Sophia, Emilia oder Luca. "Dazu kommt, dass diese Namen in der Regel kurz, leicht auszusprechen und international verständlich sind", ergänzte Ewels. "Sie wirken vertraut, modern und gleichzeitig zeitlos - Eigenschaften, die viele Eltern ansprechen."

Mit dem 1. Mai tritt ein neues Namensrecht in Kraft. Bei der Hochzeit können sich Paare nun auch auf Doppelnamen für beide einigen. Auch Kinder können nun Doppelnamen beider Elternteile bekommen. 02.05.2025 | 3:11 min

Das Rennen um Platz eins der beliebtesten Mädchennamen war laut GfdS im vergangenen Jahr nicht so knapp wie im Vorjahr. 2023 hatte die Zahl der Babys, die Sophia oder Sofia genannt wurden, nur um vier höher gelegen als die Zahl der Neugeborenen mit dem Namen Emilia. Sophia beziehungsweise Sophia konnte den Vorsprung zu Emilia auf dem zweiten Platz nun ausbauen.

Hannah auf der Liste nach hinten gerutscht

Auf Platz drei landete Emma, auf Platz vier Mia und auf Platz fünf Lina. Bei den Jungennamen folgte auf Platz zwei der Name Mat(h)eo oder Matt(h)eo. Auf Platz drei landete Leon, gefolgt von Luca beziehungsweise Luka und Paul. Hanna beziehungsweise Hannah hatte 2019 noch auf Platz eins gelegen. Nun landete der Name auf dem sechsten Platz. Neu in den Top Ten bei den Jungennamen ist Theo auf Platz sieben.

Ab heute lassen sich der Geschlechtseintrag und der Vorname bei Standesämtern ändern. Das neue Selbstbestimmungsgesetz ist vor allem für Transpersonen gedacht. Allein in Leipzig wollen mehr als 600 Personen ihren Geschlechtseintrag wechseln. 01.11.2024 | 2:32 min

Die GfdS veröffentlicht seit 1977 eine jährliche Liste über die in Deutschland am häufigsten vergebenen Vornamen. Grundlage sind Daten von etwa 750 Standesämtern, die der Gesellschaft insgesamt fast 900.000 Eintragungen übermittelten. Auf diese Weise seien fast 92 Prozent aller im Jahr 2024 in Deutschland vergebenen Vornamen erfasst worden, teilte die GfdS mit.

Nicht nur die GfdS veröffentlich ein Ranking der beliebtesten Namen. Auch Namen-Experte Knud Bielefeld erstellt eins. Seine Liste fällt ähnlich aus, aber nicht ganz genauso

Bielefeld und sein Team greifen auf 240.000 Geburtsmeldungen von Standesämtern und Geburtskliniken aus 391 Städten zurück.