Die junge Mutter und ihre Tochter leben in San Antonio. Lieferanten in ganz Texas hat sie schon angerufen in der Hoffnung auf Nachschub von Babynahrung, wie sie der "New York Times" erzählt. Mit diesem Problem ist sie nicht allein: Der Datenplattform "Datasembly" zufolge lag die Verfügbarkeit in dieser Woche rund 43 Prozent unter dem üblichen Lagerbestand im US-Einzelhandel. Viele Regale sind seit Wochen komplett leergeräumt.