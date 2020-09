"Ob sie es mögen oder nicht, das ist die Zukunft": In der neuen Staffel baut die "Deutsche Global Invest" um Jana Liekam einen Ideenbrutkasten in Berlin - die Stadt scheint immer wichtiger zu werden.



Tätsächlich wird auch in der Realität die Haupstadt immer bedeutungsvoller, und es gibt tatsächlich solche "Brutkästen". Deutlich wird dies etwa am Berliner Start-up-Turm. In dem Gebäude, in dem einst die Berliner Bank war, tummeln sich nun Mitarbeiter von FinTechs. Zugleich suchen die großen Banken die Nähe zu FinTechs: Längst hat die Deutsche Bank mit der "Digitalfabrik" in Frankfurt am Main einen Ort geschaffen, an dem Mitarbeiter beider Welten kooperieren können. Die Commerzbank entwickelt im sogenannten "Main Incubator" die Bank von Morgen.